Puteoli Sacra by Night | visite serali al Rione Terra per ricordare l’incendio che nel ’64 distrusse la cattedrale

In occasione dell'anniversario dell'incendio che tra la notte del 16 e 17 maggio del 1964 distrusse la cattedrale barocca di San Procolo martire, Puteoli Sacra organizza visite serali presso il Tempio-Duomo e il Museo Diocesano proprio lunedì 16 maggio alle ore 22 alle 24 (solo su prenotazione) e mercoledì 18 maggio dalle 19 alle 24 per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei. L'evento dal titolo "Dalle macerie, la salvezza e la bellezza", permetterà non solo di ammirare la bellezza del Rione Terra dal tramonto alla sera, ma darà l'opportunità di fare memoria di ciò che è stato ed aumentare la consapevolezza di ciò che offre il progetto di valorizzazione culturale e sociale, l'unico progetto sociale in Europa che prevede la ...

