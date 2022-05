"Punto di svolta". Capuozzo stupito dall'Ucraina: il nuovo piano per riconquistare tutto (Di lunedì 16 maggio 2022) C'è un Punto di svolta nella guerra in corso in Ucraina, che resiste da quasi tre mesi all'attacco militare della Russia di Vladimir Putin. A spiegarla, Toni Capuozzo, ospite della puntata di lunedì 16 maggio di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro. “Credo che siamo passati dalla volontà e dalla determinazione di salvare Kiev dall'assedio e il governo legittimo dell'Ucraina dalla capitolazione e dalla resa, all'attaccare il Donbass e aiutare l'Ucraina a riconquistare la sovranità che ha perso otto anni fa. Questa è la svolta” spiega il giornalista. In studio si commenta una dichiarazione di Silvio Berlusconi, che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) C'è undinella guerra in corso in, che resiste da quasi tre mesi all'attacco militare della Russia di Vladimir Putin. A spiegarla, Toni, ospite della puntata di lunedì 16 maggio di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro. “Credo che siamo passatia volontà ea determinazione di salvare Kiev'assedio e il governo legittimo dell'a capitolazione ea resa, all'attaccare il Donbass e aiutare l'la sovranità che ha perso otto anni fa. Questa è la” spiega il giornalista. In studio si commenta una dichiarazione di Silvio Berlusconi, che ...

Advertising

borghi_claudio : @clafor66 @_xenio_ Costante disinformazione, costante mistificazione. Quella notte in commissione è stato un punto di svolta. - tempoweb : Il punto di svolta per Toni #Capuozzo: dal salvataggio dell'#Ucraina alla riconquista del #Donbass… - ReiKashino : RT @wireditalia: Il lettore musicale di Apple, che non verrà più prodotto, ha rivoluzionato il rapporto tra utente e canzoni segnando allo… - Elisheba : RT @wireditalia: Il lettore musicale di Apple, che non verrà più prodotto, ha rivoluzionato il rapporto tra utente e canzoni segnando allo… - wireditalia : Il lettore musicale di Apple, che non verrà più prodotto, ha rivoluzionato il rapporto tra utente e canzoni segnand… -