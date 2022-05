PSG: Gueye assente nella partita nel giorno delle maglie arcobaleno (Di lunedì 16 maggio 2022) Il PSG scende in campo con l’arcobaleno sulla maglia in occasione della giornata contro l’omofobia, ma manca Gueye… Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l’omofobia e il PSG scenderà in campo con i numeri di maglia color arcobaleno. Tutti, ma non Gueye. Comincia a filtrare un certo imbarazzo dal club parigino: il giocatore non è in lista per “motivi personali”. E non è la prima volta: anche la stagione scorsa il PSG fece la stessa cosa per la giornata contro l’omofobia e anche quella volta Gueye era stato dispensato dal comparire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il PSG scende in campo con l’sulla maglia in occasione della giornata contro l’omofobia, ma manca… Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l’omofobia e il PSG scenderà in campo con i numeri di maglia color. Tutti, ma non. Comincia a filtrare un certo imbarazzo dal club parigino: il giocatore non è in lista per “motivi personali”. E non è la prima volta: anche la stagione scorsa il PSG fece la stessa cosa per la giornata contro l’omofobia e anche quella voltaera stato dispensato dal comparire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pallonatefaccia : È bello e significativo che questo succeda dopo che questa mattina la stampa francese aveva rivelato il rifiuto omo… - maryemanuel7532 : Polemiche in Francia per il rifiuto del centrocampista del PSG Idrissa Gueye di indossare la maglia a sostegno della comunità LGBT - Myshkin75 : Vedremo le vette dell’ipocrisia che si raggiungeranno ai mondiali in Qatar…solidarietà a Idrissa Gueye, centrocampi… - fanpage : Idrissa Gueye del PSG ha lasciato la squadra 'per motivi personali'. Il centrocampista è stato in realtà allontanat… - Vin_Spinola : @PSG_inside Spero che caccerete a calci in culo quel omofobo di #Gueye !!! #GueyeOut -