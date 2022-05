Presi i ladri in fuga dai tetti: refurtiva per 20 mila euro (Di lunedì 16 maggio 2022) Augusta – Notte movimentata per gli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta che, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti in un’abitazione di Via Megara per ladri in azione.Erano circa le 4 di questa mattina quando gli uomini diretti dal dott. Naccarato, dopo un rocambolesco inseguimento, hanno arrestato tre persone rispettivamente di 32, 31 e 30 anni e recuperato la refurtiva per un valore di circa 20 mila euro.I tre ladri, probabilmente informati che i proprietari dell’immobile erano fuori per il weekend, stavano depredando l’abitazione in tutta calma e uno di loro, affacciatosi dalla finestra del bagno, scorgeva gli agenti e dava l’allarme. I Poliziotti salivano le scale ed iniziavano un inseguimento che li portava sui tetti delle case fino a quando i tre ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022) Augusta – Notte movimentata per gli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta che, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti in un’abitazione di Via Megara perin azione.Erano circa le 4 di questa mattina quando gli uomini diretti dal dott. Naccarato, dopo un rocambolesco inseguimento, hanno arrestato tre persone rispettivamente di 32, 31 e 30 anni e recuperato laper un valore di circa 20.I tre, probabilmente informati che i proprietari dell’immobile erano fuori per il weekend, stavano depredando l’abitazione in tutta calma e uno di loro, affacciatosi dalla finestra del bagno, scorgeva gli agenti e dava l’allarme. I Poliziotti salivano le scale ed iniziavano un inseguimento che li portava suidelle case fino a quando i tre ...

