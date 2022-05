Premier League 2021 2022 | l’Arsenal perde col Newcastle e “regala” la Champions League al Tottenham

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sconfitta pesantissima delsul campo delnel posticipo di. Al St. James Park i padroni di casa si sono imposti per 2-0. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo. La prima al minuto ’56, con l’autorete di White, la seconda al minuto 85? con Bruno Guimaraes. Sconfitta quasi decisiva delquindi, chequasi laaldi Antonio Conte, che si trova ora al quarto posto, due punti sopra, a 90? minuti dalla chiusura. Oradovrà vincere, e sperare che ilperda l’ultimo match di campionato per raggiungere la competizione europea più importante.che ...

Advertising

SkySport : Blackpool, il coming out di Jake Daniels: 'Voglio essere un modello con questo passo' #SkySport #Blackpool… - sportmediaset : Il Newcastle stende l’Arsenal e fa un favore a Conte verso la Champions #arsenal #premierleague… - MackieAu79 : RT @silviodifede: Si sono giocati un quarto posto con Nketiah perché hanno regalato Aubameyang. Nketiah! Un attaccante da Championship (for… - sportli26181512 : Premier League, sorride Conte: l'#Arsenal perde 2-0 con il #Newcastle: La squadra di #Arteta cade a St. James' Park… - guidoleuso : @leftiscooler Tutti gli account delle squadre di Premier League però ?? -

ASCOLTA Risultati classificaLIVE: gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata diche si ...In Inghilterra, e distintamente il quotidiano Daily Mail, ha parlato proprio del futuro del croato, rivelando che, su di lui, c'è una big diche è intenzionato a fare un'offerta ...Il giocatore argentino se ne andrà a parametro zero e i bianconeri sono a caccia dell’erede e stanno guardando attentamente in Premier League, in particolare al nome di Jarrod Bowen, stella del West ...Il centrocampista del Brentford, Christian Eriksen, ha parlato del proprio futuro e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate ...