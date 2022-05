Pogba: nodo ingaggio, ma il ritorno è davvero vicino (Di lunedì 16 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

hbk_89 : RT @Gazzetta_it: Pogba, resta il nodo ingaggio, ma il ritorno è davvero vicino #Juventus #calciomercato - Gazzetta_it : Pogba, resta il nodo ingaggio, ma il ritorno è davvero vicino #Juventus #calciomercato - Jeky655321 : @GiovaAlbanese @Gazzetta_it quanto va nelle tasche della scuderia raiola dell'ingaggio di Pogba? perchè secondo me… - dayfootball1981 : @carlo_servadei Non solo quello. C'è il nodo modalità di pagamento (li vuole tutti cash), non ci sono vantaggi del… - LeoAmbro999 : RT @antosalatino: La #Juventus lavora concretamente al ritorno di #Pogba in bianconero Contatto diretto con il francese che nei giorni sco… -