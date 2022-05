Pogba Juve, incontro tra entourage e bianconeri: la situazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Pogba Juve: incontro con l’entourage parlare del futuro del centrocampista Manchester United e non solo. Ultime La Juve e gli agenti di Pogba sarebbero a colloquio proprio in questo momento per parlare del futuro del francese. Pogba è in scadenza con il Manchester United e i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Paul per rinforzare la mediana. Attenzione anche al Psg. Lo riporta Juventus News 24. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022)con l’parlare del futuro del centrocampista Manchester United e non solo. Ultime Lae gli agenti disarebbero a colloquio proprio in questo momento per parlare del futuro del francese.è in scadenza con il Manchester United e istarebbero pensando al ritorno di Paul per rinforzare la mediana. Attenzione anche al Psg. Lo riportantus News 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

