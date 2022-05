Playoff NBA 2022, i risultati della notte (16 Maggio): Boston e Dallas sorprendono Milwaukee e Phoenix in gara-7 e volano alle Finali di Conference (Di lunedì 16 maggio 2022) Si sono disputate questa notte le gare-7 delle semiFinali Playoff per la NBA 2022, che hanno decretato le altre due Finaliste di Eastern e Western Conference. Andiamo a scoprire come sono andate le sfide, dove non sono mancate come sempre le grandissime emozioni. Nel primo match, disputato nella serata italiana di ieri 15 Maggio, i Boston Celtics battono al TD Garden i campioni in carica dei Milwaukee Bucks per 109-81 aggiudicandosi gara-7. I bianco-verdi accedono così alle Finali di Conference dove andranno a sfidare i Miami Heat (gara-1 in programma mercoledì 18 Maggio alle 2:30 ora italiana). Sono gli ospiti a ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Si sono disputate questale gare-7 delle semiper la NBA, che hanno decretato le altre dueste di Eastern e Western. Andiamo a scoprire come sono andate le sfide, dove non sono mancate come sempre le grandissime emozioni. Nel primo match, disputato nella serata italiana di ieri 15, iCeltics battono al TD Garden i campioni in carica deiBucks per 109-81 aggiudicandosi-7. I bianco-verdi accedono cosìdidove andranno a sfidare i Miami Heat (-1 in programma mercoledì 182:30 ora italiana). Sono gli ospiti a ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Doncic clamoroso, Dallas straordinaria: Phoenix crolla di schianto in gara-7 #Nbaplayoff - RassegnaZampa : #Basket #Nba Boston da impazzire: è in finale a Est. Milwaukee lascia Giannis solo e abdica - sportli26181512 : Playoff NBA, Luka Doncic clamoroso contro Phoenix in gara-7: le reazioni del mondo NBA: Non trema Luka Doncic in ga… - sportli26181512 : Playoff NBA, Luka Doncic travolge Phoenix in gara-7: Dallas in finale contro Golden State: Dura soltanto un tempo l… - zazoomblog : Nba Playoff 2022: il tabellone completo e gli accoppiamenti - #Playoff #2022: #tabellone #completo -