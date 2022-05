Play-off Nba, Boston e Dallas in finale di Conference (Di lunedì 16 maggio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston e Dallas si qualificano per le finali di Conference dell’Nba. I Celtics chiudono sul 4-3 la serie di secondo turno della Eastern Conference, superando in gara-7 i Milwaukee Bucks per 109-81 con 27 punti di Williams. In finale Boston se la vedrà con Miami Heat. Nel secondo turno di Western Conference, i Mavericks battono 123-90 i Phoenix Sun in gara-7 e terminano la serie sul 4-3. Sono 35 i punti di Doncic e 30 di Dinwiddie, i due ‘bomber’ di Dallas che in finale affronterà i Golden State Warriors.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –si qualificano per le finali didell’Nba. I Celtics chiudono sul 4-3 la serie di secondo turno della Eastern, superando in gara-7 i Milwaukee Bucks per 109-81 con 27 punti di Williams. Inse la vedrà con Miami Heat. Nel secondo turno di Western, i Mavericks battono 123-90 i Phoenix Sun in gara-7 e terminano la serie sul 4-3. Sono 35 i punti di Doncic e 30 di Dinwiddie, i due ‘bomber’ diche inaffronterà i Golden State Warriors.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

