Phisikk du role – La guerra finta dei partiti nel crepuscolo della legislatura

(Di lunedì 16 maggio 2022) Unache ha avuto la capacità di non smorzarsi appena nata quando, non ancora uscita dall’incubatrice, la notte del 4 marzo 2018 si scoprì che la creatura si presentava assai sofferente perché nessuno aveva la dotazione di seggi necessaria per votarsi un governo e ognuno era in lotta furiosa con tutti gli altri, unacosì è, in tutta evidenza, destinata ad arrivare al capolinea senza traumi insuperabili. Come quei bambini abbandonati, trovatelli miracolosamente sopravvissuti alla notte, al freddo, alla fame nella ruotafortuna delle monache. Uno stillicidio, questo sì, di guerriglie e trincee, non mancherà di segnare i prossimi mesi, soprattutto dopo l’estate, quando gli startergara per il voto di marzo avranno sparato i colpi di partenza per il rush finale. Ma, si può scommettere ...