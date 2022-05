Petrolio, ancora niente di fatto sull’embargo europeo al greggio russo. Il ministro ucraino Kuleba: “Non ci posso credere” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova fumata nera sull’embargo europeo al Petrolio russi. “Oggi sfortunatamente non è stato possibile raggiungere un accordo sul sesto pacchetto sanzioni, sull’embargo al Petrolio, e tornerà al Coreper per negoziazioni aggiuntive”, ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. “Non posso credere che il sesto pacchetto di sanzioni sia approvato senza l’embargo al Petrolio, la domanda ora è quando verrà approvato. Siamo delusi che non sia stato adottato ma è compito dell’Unione Europea trattare con le autorità ungheresi, perché si tratta di una questione di famiglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a Bruxelles, in occasione del consiglio Affari esteri dell’Ue. L’embargo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova fumata neraalrussi. “Oggi sfortunatamente non è stato possibile raggiungere un accordo sul sesto pacchetto sanzioni,al, e tornerà al Coreper per negoziazioni aggiuntive”, ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. “Nonche il sesto pacchetto di sanzioni sia approvato senza l’embargo al, la domanda ora è quando verrà approvato. Siamo delusi che non sia stato adottato ma è compito dell’Unione Europea trattare con le autorità ungheresi, perché si tratta di una questione di famiglia”. Lo ha detto ildegli Esteri Dmytroa Bruxelles, in occasione del consiglio Affari esteri dell’Ue. L’embargo al ...

Advertising

sole24ore : ?? Non c'è stato accordo tra i ministri degli esteri #Ue sulle #sanzioni contro il petrolio russo:… - fisco24_info : Sanzioni Russia, Borrell: 'Ancora nessun accordo in Ue': (Adnkronos) - L'Europa 'continua a discutere' sul sesto pa… - dracul473 : RT @lameduck1960: @AndreaRoventini Nel 1972 stava finendo il petrolio. Sono passati cinquant'anni e stiamo facendo ancora benzina. - paoliblu : RT @DeliceAngela: @valy_s @Bartoldo81 Il gas e il petrolio russi sono INSOSTITUIBILI per questioni tecniche, chimiche, i politici sono degl… - SoniaSamoggia : Certamente! E' un pochino che cerca petrolio oltre i suoi confini per alzare ancora il prezzo di gas e benzina, cos… -