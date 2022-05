Peste suina, l’Ue: “Zona infetta nell’area del comune di Roma fino al 31 agosto 2022” (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è un primo provvedimento europeo per i casi di Peste suina rilevati nel comune di Roma. L’Italia “provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate come Zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi”. La Decisione di esecuzione 2022/746 della Commissione europea relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi. Il provvedimento, si legge, “si applica fino al 31 agosto 2022”, e prevede l’istituzione di una Zona infetta nell’area del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è un primo provvedimento europeo per i casi dirilevati neldi. L’Italia “provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate comee dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi”. La Decisione di esecuzione/746 della Commissione europea relativa ad alcune misure di emergenza contro laafricana in Italia è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi. Il provvedimento, si legge, “si applicaal 31”, e prevede l’istituzione di unadel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana' che… - TgLa7 : Peste suina: #Ue, immediata istituzione zona #infetta a #Roma. Lo indica decisione Commissione europea pubblicata i… - fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: Peste suina: #Ue, immediata istituzione zona #infetta a #Roma. Lo indica decisione Commissione europea pubblicata in Gazzetta ht… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Peste suina, l’Ue: “Zona infetta nell’area del comune di Roma fino al 31 agosto 2022” -