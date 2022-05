Advertising

TgLa7 : Peste suina: #Ue, immediata istituzione zona #infetta a #Roma. Lo indica decisione Commissione europea pubblicata i… - Agenzia_Ansa : L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana' che… - fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - salvatoremero12 : Che è colpa daaaa Raaggia l’avranno già detto no? Peste suina, l’Ue: “Zona infetta nell’area del comune di Roma fin… - infoitinterno : Peste suina, l’Ue: “Zona infetta nell’area del comune di Roma fino al 31 agosto 2022” -

C'è un primo provvedimento europeo per i casi dirilevati nel comune di Roma. L'Italia 'provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate come zona infetta e dei relativi prodotti verso ...Genova - Due nuovi casi diafricana in Liguria, a Campo Ligure e Mignanego , in provincia di Genova. Li ha accertati, analizzando i campioni biologici di cinghiali morti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di ...(Sky Tg24 ) L'Italia istituirà "immediatamente" una zona rossa nella Capitale contro la peste suina africana, dove applicare tutte le misure di contenimento previste e da dove non vengano esportati ...Si allarga la zona rossa per l’emergenza peste suina nella Capitale. L’estensione del perimetro rispetto al provvedimento della Regione ...