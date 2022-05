Perugia, bimbo di un anno arriva in ospedale in arresto cardiaco e ipotermia: era già stato ricoverato per una frattura dell’omero (Di lunedì 16 maggio 2022) Un bambino di un anno è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dove è arrivato domenica 15 maggio in arresto cardiaco e ipotermia. Il piccolo, di origini nigeriane, ora in prognosi riservata, è stato portato al pronto soccorso dalla madre e da un altro connazionale. Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Perugia. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era già stato ricoverato in ospedale a marzo per una frattura all’omero destro. Gli esami hanno portato alla luce anche un frattura alla testa e una tumefazione nella stessa area. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un bambino di unin gravi condizioni all’didove èto domenica 15 maggio in. Il piccolo, di origini nigeriane, ora in prognosi riservata, èportato al pronto soccorso dalla madre e da un altro connazionale. Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era giàina marzo per unaall’omero destro. Gli esami hportato alla luce anche unalla testa e una tumefazione nella stessa area. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

