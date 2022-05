Perugia, bambino ricoverato in arresto cardiaco e ipotermia: ipotesi di maltrattamenti. Condizioni disperate (Di lunedì 16 maggio 2022) È arrivato in pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia il bambino straniero, di circa un anno, ricoverato in gravi Condizioni all’Ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, dove il piccolo si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva neonatale. Un caso che ha fatto immediatamente scattare l’apertura di un’indagine per maltrattamenti. Sul piccolo, infatti, i medici che lo hanno soccorso hanno riscontrato, riferisce il – Tgcom24 in queste ore – «anche alcune lesioni di natura non ancora chiara». Il sospetto è che il bimbo possa essere arrivato in pronto soccorso allo stremo, a seguito di maltrattamenti che lo hanno ridotto in Condizioni disperate. Perugia, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) È arrivato in pronto soccorso inilstraniero, di circa un anno,in graviall’Ospedale Santa Maria della misericordia di, dove il piccolo si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva neonatale. Un caso che ha fatto immediatamente scattare l’apertura di un’indagine per. Sul piccolo, infatti, i medici che lo hanno soccorso hanno riscontrato, riferisce il – Tgcom24 in queste ore – «anche alcune lesioni di natura non ancora chiara». Il sospetto è che il bimbo possa essere arrivato in pronto soccorso allo stremo, a seguito diche lo hanno ridotto in, ...

