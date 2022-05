Pericolo in arrivo per il tuo cane, il colpo di caldo può essere fatale: se ha questi sintomi devi intervenire subito (Di lunedì 16 maggio 2022) Il cane è un vero e proprio membro della nostra famiglia: attenzione a proteggerlo quindi dal colpo di caldo, il rischio è dietro l’angolo. cane, amici a 4 zampe a rischio (fonte pexels)Negli ultimi decenni i nostri amici a 4 zampe sono parte della nostra famiglia: sempre più spesso popolano le nostre case, e vengono loro destinati deliziosi bocconcini e giocattoli colorati. Proteggere la loro salute è fondamentale, e l’estate può riservare molti rischi legati al loro benessere. A prescindere dalle vaccinazioni consigliate e dai trattamenti contro la filariosi, pulci e zecche, dobbiamo prestare particolare attenzione a questi sintomi sotto elencati. Il colpo di calore è infatti può comportare conseguenze gravissime per l’organismo del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilè un vero e proprio membro della nostra famiglia: attenzione a proteggerlo quindi daldi, il rischio è dietro l’angolo., amici a 4 zampe a rischio (fonte pexels)Negli ultimi decenni i nostri amici a 4 zampe sono parte della nostra famiglia: sempre più spesso popolano le nostre case, e vengono loro destinati deliziosi bocconcini e giocattoli colorati. Proteggere la loro salute è fondamentale, e l’estate può riservare molti rischi legati al loro ben. A prescindere dalle vaccinazioni consigliate e dai trattamenti contro la filariosi, pulci e zecche, dobbiamo prestare particolare attenzione asotto elencati. Ildi calore è infatti può comportare conseguenze gravissime per l’organismo del ...

Advertising

concetta1915 : @AndreaMarcucci Chissà perché, quando parlano alcuni ministri, ho sempre un attimo di incertezza e mi chiedo: m… - lele_85_ : @farted94 Alta tensione... Come Pippo inzaghi quando creava un pericolo durante la partita... Cioè di continuo...non ci arrivo a stasera ???? - Alessan89427180 : RT @ElisabetFurlan7: passaparola adesso: DITTATURA MONDIALE 'SALUTE' IN ARRIVO A BREVISSIMO SE NON FACCIAMO NIENTE: Il pericolo dell’O.M.S.… - PaoloScorpio : RT @ElisabetFurlan7: passaparola adesso: DITTATURA MONDIALE 'SALUTE' IN ARRIVO A BREVISSIMO SE NON FACCIAMO NIENTE: Il pericolo dell’O.M.S.… - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: DITTATURA MONDIALE 'SALUTE' IN ARRIVO A BREVISSIMO SE NON FACCIAMO NIENTE: Il pericolo dell’O.M… -