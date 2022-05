Perché Lewandowski può arrivare alla Juventus: il piano diabolico per il polacco (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus ha bisogno di nuovi cannonieri e chi meglio di Robert Lewandowski per innalzare il livello dei bianconeri di Allegri. Ci sono alcuni giocatori che sono in grado di alzare da soli il livello della squadra, con Robert Lewandowski che sicuramente è uno di questi, dato che il cannoniere polacco e senza ombra di dubbio è stato colui che ha permesso alla Bayern Monaco di vincere tutti i trofei in questi ultimi sette anni, ma adesso per lui è arrivato il momento di lasciare la Baviera e la Juventus spera fortemente di poter realizzare un grande sogno. Robert Lewandowski Bayern Monaco (Ansa Foto)Nella sua storia la Juventus ha sempre avuto a disposizione dei grandissimi attaccanti, Perché si sa che alla fine le ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Laha bisogno di nuovi cannonieri e chi meglio di Robertper innalzare il livello dei bianconeri di Allegri. Ci sono alcuni giocatori che sono in grado di alzare da soli il livello della squadra, con Robertche sicuramente è uno di questi, dato che il cannonieree senza ombra di dubbio è stato colui che ha permessoBayern Monaco di vincere tutti i trofei in questi ultimi sette anni, ma adesso per lui è arrivato il momento di lasciare la Baviera e laspera fortemente di poter realizzare un grande sogno. RobertBayern Monaco (Ansa Foto)Nella sua storia laha sempre avuto a disposizione dei grandissimi attaccanti,si sa chefine le ...

DaniAlex0 : @Gaz73831406 Io mi chiedo, se ma situazione è così tragica, perché sparano ogni giorno 20 nomi diversi? Solo oggi h… - Francescovic17 : RT @JCTweet_: È inutile paragonare Di Maria a Modric o Lewandowski perché hanno la stessa età. Modric giocherà una finale di UCL dove è arr… - JCTweet_ : È inutile paragonare Di Maria a Modric o Lewandowski perché hanno la stessa età. Modric giocherà una finale di UCL… - LUCanturino_24 : @_danilismo_ @loriwastaken Ma siamo sicuri? Perché se l'Atletico lo vuole davvero dare al Barcellona, io sono tranq… - RossoneroFieroo : @alessandro8725 @lewandowski Scartala come ipotesi perché non pagheremo mai 40 milioni per lui,stessa cosa per haller -