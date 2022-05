Per un europopolarismo all’opposizione dello stato delle cose

Leggi su api.follow

(Di lunedì 16 maggio 2022) Si è molto scritto, a volte confondendo analisi e auspici, della e sulla inarrestabile crisi del populismo. C’è del vero, certamente. Rispetto a qualche anno fa, complice la riaffermazione del valore della competenza che è un portato positivo della vicenda pandemica, le forze anti-sistema hanno visto sgonfiarsi le percentuali di consenso elettorale e ridimensionata la pervasività della loro narrazione. Tanti di questi movimenti hanno, tout court, abbandonato certe autodefinizioni e cercato, nelle più diverse modalità, di mostrarsi affidabili e governiste (per l’oggi o per il domani). Ringalluzziti dall’anomalia draghiana, nel nostro paese, solo una manciata di mesi fa, molti osservatori e qualche attore della politica, considerando questa crisi, si erano spinti a preconizzare una “nuova stagione per il popolarismo, in Italia come in Europa”. Un desiderata che si potrebbe volentieri ...