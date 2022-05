Pd | Letta | ' centrosinistra ha vinto con Prodi | il più grande e paziente tessitore' **

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La vera forza del Pd è questo grandissimo senso di responsabilità e lo sguardo lungo" perchè "sia a livello nazionale che locale occorre fare delle scelte che guardano lontano". Così Enricoa Parma con il candidato sindaco Michele Guerra ricordando le scelte del Pd negli ultimi passaggi e qui "la scelta è stata quella giusta e la strada è quella giusta. Il vento non è contro. Certo, ci sono settimane di lavoro davanti. Ma la scelta del Pd è stata quella giusta". "Io sono sempre stato un antesignano dell'idea che nel nostro Paese per come è fatta la politica nel nostro paese c'è da fare unlavoro di coalizione. L'Italia è un paese fatto di tanti pezzettini. Quindi c'è bisogno di un faticoso lavoro di cucitura. Non è un caso che quando ilhain Italia aveva ...

Mentre Boccia, che è stato nominato daresponsabile nazionale delper le alleanze amministrative (nonchè commissario delPuglia) proprio ieri rilasciava l'ennesima intervista in cui ...Lo ha detto il segretario del, Enrico, arrivato a Parma per la campagna elettorale di Michele Guerra."Non temo ripercussioni a livello nazionale dal voto per le amministrative - ha spiegato ...Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Parma per una tappa di campagna elettorale in vista delle Comunali del 12 giugno ch i citttà vedono candidato per il centrosinistra l'assessore ...Ho "grande rispetto per la sussidiarietà, l'autonomia dei territori". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivato a Parma per la campagna elettorale di Michele Guerra. "Parma ha una sua ...