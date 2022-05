Partono i nuovi incentivi auto | fino a 5 000 euro per le elettriche Ma occhio al tetto di spesa

Advertising

iltirreno : ?? LIVORNO: COSA CAMBIA SUL LUNGOMARE - La misura, decisa dopo la chiusura del controviale, sarà in vigore da venerd… - ScicliNotizie : Scicli, partono due nuovi progetti all’istituto “Cataudella” - RedattoreSocial : #Ucraina, dalla Toscana e da Verona partono 45 bancali di nuovi aiuti - ildab87 : I nuovi abbonati partono dal 18 Maggio , insieme ai vecchi, o dal 20 Giugno? Almeno preparo il bonifico dalla post… - Gunzi_22 : Nuovi volontari ceceni, partono per il Dombass. Qualunque sia il vostro dio, vi accompagni. -

da un'iniziativa che coinvolge due settori strategici per Verona, quali commercio e turismo,... che andrà a complementare l'ampia offerta turistica già presente e daràspazi urbani in un ...... la gamma SX 2023 DISPONIBILITÀ E PREZZI Imodelli SX 2023 saranno disponibili presso i concessionari ufficiali KTM a partire da maggio 2022. I prezzi di listino della gamma 2 tempidai ...Sono Mauro Piva e Aldo Chirico i due nuovi segretari delle sezioni della Lega rispettivamente di Borgo Valsugana e Levico Terme. È questo quanto è stato ...dove le verrebbe impedito di consegnare aerei contenenti parti occidentali. Una versione con sola componentistica russa, chiamato MC-21-310, presentato a Dubai dalla Irkut non è ancora certificato, ...