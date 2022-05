Parte in salita l'Europeo dell'Italia: vince la Germania di super Wanner (Di lunedì 16 maggio 2022) Paul Wanner, il giocatore che ha fatto impazzire l'Italia Under 17 nell'esordio all'Europeo in Israele, è nato il 23 dicembre 2005 ma ha già quattro presenze in Bundesliga. Non con una squadra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Paul, il giocatore che ha fatto impazzire l'Under 17 nell'esordio all'in Israele, è nato il 23 dicembre 2005 ma ha già quattro presenze in Bundesliga. Non con una squadra ...

Advertising

sportli26181512 : Parte in salita l'Europeo dell'Italia: vince la Germania di super Wanner: Parte in salita l'Europeo dell'Italia: vi… - Gazzetta_it : Parte in salita l'Europeo dell'Italia #Under17: vince la Germania di super Wanner - Piacenza_Online : Mostra Klimt: 24.234 visitatori in un mese. Grande soddisfazione da parte dell'assessore Papamarenghi. Sfiorato (ma… - Frafavaro49 : RT @evelynbani: @fdragoni @DjokerNole Una parte è salita sul carro del vincitore,l'altra è in analisi dopo che ha scoperto che #DjokerNole… - evelynbani : @fdragoni @DjokerNole Una parte è salita sul carro del vincitore,l'altra è in analisi dopo che ha scoperto che… -