Parte da Bergamo mozione della Lega “per sostenere gli Alpini in ogni Comune” dopo il caso molestie (Di lunedì 16 maggio 2022) Parte simbolicamente da Bergamo, la sezione più numerosa d’Italia, ma arriverà in ogni Comune del Paese la mozione presentata dalla Lega a sostengo degli Alpini. “dopo il fango mediatico gettato su tutte le Penne nere (per il caso delle presunte molestie all’Adunata di Rimini, ndr), la Lega ritiene doveroso presentare una mozione in ogni Comune d’Italia, Partendo da Bergamo, per impegnare sindaci e presidenti di giunta a esprimere vicinanza all’Associazione Nazionale Alpini – spiega in una nota il partito -. È indiscutibile ed è inattaccabile la loro valenza sociale, culturale ed identitaria. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022)simbolicamente da, la sezione più numerosa d’Italia, ma arriverà indel Paese lapresentata dallaa sostengo degli. “il fango mediatico gettato su tutte le Penne nere (per ildelle presunteall’Adunata di Rimini, ndr), laritiene doveroso presentare unaind’Italia,ndo da, per impegnare sindaci e presidenti di giunta a esprimere vicinanza all’Associazione Nazionale– spiega in una nota il partito -. È indiscutibile ed è inattaccabile la loro valenza sociale, culturale ed identitaria. ...

Advertising

Ilaria97570260 : @claudio19661441 @afrodite1969 I Fatti di Bergamo sono divenuti tristemente noti altralpe per la consapevole attuaz… - Bea16054325 : RT @Pietro___T: @FabioFranchi1 “Eh, ma non c’erano i dati…”. C’erano, è che non ha voluto vederli o si è girato dall’altra parte. Un dato s… - sarabrag : RT @rinnovabiliit: ?? Qualità dell’aria fuorilegge in #Italia fin dal 2010. Sforamenti sistematici e continuativi in gran parte della pianu… - StivaleDigitale : RT @rinnovabiliit: ?? Qualità dell’aria fuorilegge in #Italia fin dal 2010. Sforamenti sistematici e continuativi in gran parte della pianu… - green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? Qualità dell’aria fuorilegge in #Italia fin dal 2010. Sforamenti sistematici e continuativi in gran parte della pianu… -