Parolo elogia Thiago Motta | «Se va al PSG vince la Champions»

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’ex centrocampista italianohato le qualità in panchina dell’allenatore dello SpeziaMarco, ex centrocampista italiano e ora opinionista, ai microfoni di DAZN hato il lavoro disulla panchina dello Spezia. LE PAROLE – «Quest’anno ha fatto un capolavoro. Sembrava in bilico, ma la squadra ha sempre giocato e mostrato idee. Ha vinto con tre bellissimi gol a Udinese, la sua in questa stagione è stata una grandissima impresa. A mio avviso è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qui: se va al PSG,laLeague. Conosce l’ambiente, i calciatori riconoscerebbero il suo valore e sa porsi durante le interviste, oltre ad avere mentalità ...

Advertising

Calciomercato.com

8 Intervenuto dagli studi di Dazn , l'ex centrocampista, Marcoil tecnico dello Spezia, l'ex calciatore dell'Inter, Thiago Motta. 'Thiago Motta ha una mentalità vincente, è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qua, per me se va al PSG vince la ...8 Intervenuto dagli studi di Dazn , l'ex centrocampista, Marcoil tecnico dello Spezia, l'ex calciatore dell'Inter, Thiago Motta. 'Thiago Motta ha una mentalità vincente, è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qua, per me se va al PSG vince la ... Parolo a gran sorpresa: 'Se il PSG prende Thiago Motta vince la Champions e vi dico perché' Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, analizza la posizione favorevole della Chiesa sull'invio delle armi a Kiev: "La risposta, in ogni caso, non deve produrre maggiori danni d ...