Parma | Letta | ' può essere capitale europea | no al sovranismo'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il Pd è essenziale per l'Italia anche perchè se guardiamo a Salvini e Meloni pensiamo a partiti che un'idea di società, la chiamano sovranismo, basato tutto sull'autosufficenza nazionale ma il tempo che stiamo vivendo oggi, come dimostrano tutte le ultime sfide dalla pandemia all'invasione russa al clima, sono tutte sfide che non hanno bisogno di sovranismi nazionali ma di una risposta comune". Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra. "Questo punto lo lego all'ambizione di Parma capitale europea".

