(Di lunedì 16 maggio 2022) A seguito del colpo Kvaratskhelia, ilpotrebbe ufficializzare anche Mathìas Olivera con il quale sembrerebbe già tutto fatto. La dirigenza azzurra aveva la necessità di acquistare un nuovo terzino sinistro, dopo anche l’addio di Faouzi Ghoulam ormai a fine contratto. La fascia sinistra rappresenta un tabù per il, che dall’infortunio del algerino non è più riuscito a rafforzare il reparto. A tal proposito sono emersi numerosi nomi, oltre a quello di Olivera, tra cui quello di Fabiano. Fabiano, Empoli-Spezia (Getty Images), laFabianoè un giovane talento emerso nell’Empoli in questa stagione, con il quale ha collezionato 24 presenze. Classe 2000 con nazionalità italiana, si tratta di un ...

...aggiunge comunque che sul giocatore sono vigili anche Inter e. I rapporti tra il patron dell'Empoli e De Laurentiis sono molto buoni, e per questo i due stanno discutendo anche di, l'...Parlo con Aurelio De Laurentiis di un po' di cose, di giocatori, ma non credo che in ... Non abbiamo parametri come altre società importanti come il. Asslani si è guadagnato il posto in ... Parisi-Napoli, il presidente dell’Empoli allo scoperto: la situazione Tra i profili accostati alla Lazio, come già successo anche a gennaio, c'è Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli e della Nazionale Under 21. Sul giocatore è noto anche l'interesse ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli.