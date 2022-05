Parcheggi a pagamento: siglato l’accordo tra Santa Marinella Servizi e Pro Loco di Santa Severa (Di lunedì 16 maggio 2022) Santa Marinella – La Santa Marinella Servizi, che gestisce il Servizio di sosta a pagamento, nell’intento di andare incontro alle esigenze dei cittadini della frazione di Santa Severa e di quanti sono impegnati nei giorni feriali, ha siglato un accordo di collaborazione con la sede locale della Pro Loco, da sempre un ufficio che si pone al Servizio dei turisti e divenuto nel tempo punto di riferimento e non solo, di informazione per i non residenti. É in questa ottica durante tutti i prossimi fine settimana fino al primo week end di luglio l’ufficio della Pro Loco sito in via della Monacella e ubicato per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– La, che gestisce ilo di sosta a, nell’intento di andare incontro alle esigenze dei cittadini della frazione die di quanti sono impegnati nei giorni feriali, haun accordo di collaborazione con la sede locale della Pro, da sempre un ufficio che si pone alo dei turisti e divenuto nel tempo punto di riferimento e non solo, di informazione per i non residenti. É in questa ottica durante tutti i prossimi fine settimana fino al primo week end di luglio l’ufficio della Prosito in via della Monacella e ubicato per ...

