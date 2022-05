Papa Francesco riceve i rettori delle università del Lazio: “Ripensare i modelli di sviluppo” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - L'Udienza privata stamattina in Vaticano. Si è parlato di pace, formazione e Giubileo 2025 Roma, 16 maggio 2022. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza privata i rettori delle università degli studi del Lazio. L'incontro si è svolto nella massima cordialità ed è stata l'occasione per uno scambio di idee sull'importanza dell'alta formazione in un periodo di grandi incertezze globali e in particolare sul ruolo dei 13 atenei laziali, che accolgono circa 20mila studenti provenienti da tutto il mondo, anche in vista del Giubileo del 2025, che vedrà Roma assoluta protagonista a livello internazionale. “Do il mio benvenuto a voi, rettori dei tredici atenei pubblici, statali e non statali, di Roma e del Lazio, raccolti nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - L'Udienza privata stamattina in Vaticano. Si è parlato di pace, formazione e Giubileo 2025 Roma, 16 maggio 2022.ha ricevuto questa mattina in udienza privata idegli studi del. L'incontro si è svolto nella massima cordialità ed è stata l'occasione per uno scambio di idee sull'importanza dell'alta formazione in un periodo di grandi incertezze globali e in particolare sul ruolo dei 13 atenei laziali, che accolgono circa 20mila studenti provenienti da tutto il mondo, anche in vista del Giubileo del 2025, che vedrà Roma assoluta protagonista a livello internazionale. “Do il mio benvenuto a voi,dei tredici atenei pubblici, statali e non statali, di Roma e del, raccolti nel ...

