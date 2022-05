Orban | discorso cospirazionista | evoca un piano per sostituire la popolazione europea con gli immigrati

Advertising

borghi_claudio : @Voroklimef @corra_franco @Marcella_IsBack @MLP_officiel Siamo stati gli unici a congratularci con Orban, ci prendi… - Stefano33701115 : RT @Td27233: Grande Orban, vero statista, chi ha ascoltato il suo discorso? C’è ne avessimo in Italia di gente così. - Giulia8976 : #Ucraina? Orban oggi discorso di insediamento al parlamento: nessuna sanzione sul petrolio Russo. Minaccia della f… - tabarro63 : RT @globalistIT: - stefano_ticci : RT @AlessandraRedix: Ecco qui #Erdogan e #Orban. Due serpenti in seno a NATO e EU escono oggi da dietro le pietre. Veto su adesione #Finlan… -

Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor, neldi reinsediamento, secondo i media locali. Per il politico nazionalista, l'Occidente si starebbe suicidando con 'il più grande ...Sempre più putiniano nell'animo: l' Occidente è in preda ad una "follia suicida", secondo quanto ha affermato il primo ministro ungherese Viktornelper il suo reinsediamento tenuto oggi. "Il prossimo decennio sarà un'era di pericoli, incertezza e guerra", ha detto, denunciando anche quelli che ha definito "la follia del ..."L'Ungheria non porra' il veto a sanzioni" alla Russia "nell'interesse dell'unita' europea fino a quando non sara' oltrepassata la linea rossa, ovvero non sara' in pericolo la sicurezza energetica del ...«L’immagine di un decennio di guerra si sta aprendo davanti ai nostri occhi», segnato da «rinnovate ondate suicide del mondo ...