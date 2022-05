Ora puoi scegliere le adidas Forum Low 84 proprio come fai con i tuoi M&M's (Di lunedì 16 maggio 2022) Se sei il tipo di persona che compra un sacchetto di M&M's e mangia solo quelli di un determinato colore, sarai sicuramente molto felice anche sul fronte sneakers. Le adidas Forum Low 84 by M&M's sono arrivate in diverse tonalità, e dunque puoi continuare a scegliere anche questa volta come hai sempre fatto. Qualche settimana fa, infatti, erano state presentate le prime adidas Forum Low 84 by M&Ms, ma a differenza delle famose noccioline ricoperte queste scarpe da ginnastica erano state annunciate sostanzialmente in un solo colore: giallo, come quello della confezione. LEGGI ANCHE: Joe Jonas ha milioni in banca, ma ama le sue sneakers Reebok da 80 euroJoe Jonas ha un patrimonio che potremmo solo sognare, ma ha mantenuto un approccio ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Se sei il tipo di persona che compra un sacchetto di M&M's e mangia solo quelli di un determinato colore, sarai sicuramente molto felice anche sul fronte sneakers. LeLow 84 by M&M's sono arrivate in diverse tonalità, e dunquecontinuare aanche questa voltahai sempre fatto. Qualche settimana fa, infatti, erano state presentate le primeLow 84 by M&Ms, ma a differenza delle famose noccioline ricoperte queste scarpe da ginnastica erano state annunciate sostanzialmente in un solo colore: giallo,quello della confezione. LEGGI ANCHE: Joe Jonas ha milioni in banca, ma ama le sue sneakers Reebok da 80 euroJoe Jonas ha un patrimonio che potremmo solo sognare, ma ha mantenuto un approccio ...

