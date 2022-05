Only the animals - Storie di spiriti amanti (Di lunedì 16 maggio 2022) Dominik Moll è uno strano regista. Niente contro, ma poi non sempre le acrobazie gli riescono: “stranezza” non è sempre “mezza bellezza”. È tedesco naturalizzato francese, in cuor suo sogna di diventare il fratellino di Hitchcock. “Harry, un amico vero” – anno 2000, in concorso a Cannes – qualcosa di buono aveva: un vecchio compagno di scuola che si intrufola in famiglia, e cerca di renderla felice con le cortesie prima e la brutalità poi (neanche l’idea di felicità è condivisa). “Storie di spiriti amanti” – solito bagno nella melassa del titolo italiano, l’originale indica uno scontroso proprietario di fattoria che parla solo con gli animali – comincia con un giovanotto africano in bicicletta, porta una capretta sulle spalle. Stacco su una foresta innevata. Stacco su Laure Calamy (“Chiami il mio agente!”) che fa l’assistente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Dominik Moll è uno strano regista. Niente contro, ma poi non sempre le acrobazie gli riescono: “stranezza” non è sempre “mezza bellezza”. È tedesco naturalizzato francese, in cuor suo sogna di diventare il fratellino di Hitchcock. “Harry, un amico vero” – anno 2000, in concorso a Cannes – qualcosa di buono aveva: un vecchio compagno di scuola che si intrufola in famiglia, e cerca di renderla felice con le cortesie prima e la brutalità poi (neanche l’idea di felicità è condivisa). “di” – solito bagno nella melassa del titolo italiano, l’originale indica uno scontroso proprietario di fattoria che parla solo con gli animali – comincia con un giovanotto africano in bicicletta, porta una capretta sulle spalle. Stacco su una foresta innevata. Stacco su Laure Calamy (“Chiami il mio agente!”) che fa l’assistente ...

