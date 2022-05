Occhio Italia. La guerra in Ucraina cambia le strategie della cinese Cosco (Di lunedì 16 maggio 2022) I principali operatori del trasporto mondiale hanno interrotto le consegne da e verso la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Tutti tranne uno: China Cosco Shipping Corporation Ltd, società controllata dallo Stato cinese e quarto operatore del settore. È quanto emerge da un’analisi condotta da GlobalData riportata da Nikkei Asia. Il continuo trasporto di greggio russo verso la Cina da parte del gruppo con sede a Shanghai ha fornito “un aiuto economico alla Russia che si trova ad affrontare una serie di sanzioni economiche”, ha scritto a marzo Sathiya Jalapathy, analista di GlobalData. Questa storia, evidenzia la testata giapponese, mette in mostra le difficoltà per Cosco in una fase segnata dall’ascesa del confronto tra democrazie e autocrazie da una parte e dalla centrale della Cina nel mercato ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) I principali operatori del trasporto mondiale hanno interrotto le consegne da e verso la Russia dopo l’invasione dell’. Tutti tranne uno: ChinaShipping Corporation Ltd, società controllata dallo Statoe quarto operatore del settore. È quanto emerge da un’analisi condotta da GlobalData riportata da Nikkei Asia. Il continuo trasporto di greggio russo verso la Cina da parte del gruppo con sede a Shanghai ha fornito “un aiuto economico alla Russia che si trova ad affrontare una serie di sanzioni economiche”, ha scritto a marzo Sathiya Jalapathy, analista di GlobalData. Questa storia, evidenzia la testata giapponese, mette in mostra le difficoltà perin una fase segnata dall’ascesa del confronto tra democrazie e autocrazie da una parte e dalla centraleCina nel mercato ...

