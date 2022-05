Nuovo oleodotto tra Ragusa e Malta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Un secondo elettrodotto tra. È il progetto annunciato dall’ambasciatore diin Italia, Carmel Vassallo , ricevuto dal commissario straordinario del Libero Consorzio di, Salvatore Piazza, e dal sindaco, Peppe Cassì. L’ipotesi in campo è quella di creare il secondo elettrodotto Hvac Italia-, opera già prevista negli accordi stretti tra l’isola die gli enti del territorio ibleo nel 2013. Nel corso dell’incontro è stata illustrata la proposta di progetto evidenziando la volontà di concertare i vari passaggi necessari come avvenne nel 2013. All’epoca ci furono anche preoccupazioni da parte di alcuni osservatori politici circa la possibile creazione di danni agli ambienti marini. “Alla luce dei buoni rapporti con l’isola dinon ...

