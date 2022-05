Nuovo eliminato all’Isola dei Famosi! Ilary Blasi e il pubblico basiti: cosa sta accadendo (Di lunedì 16 maggio 2022) Spunta il nome del prossimo concorrente eliminato questa sera all’Isola dei Famosi. Sono ben quattro i naufraghi in nomination: chi si salverà. Un Nuovo concorrente verrà eliminato questa sera dall’Isola dei Famosi. I naufraghi finiti in nomination sono ben quattro e stasera riceveranno il verdetto finale da Ilary Blasi: tutte le anticipazioni sulla puntata di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Spunta il nome del prossimo concorrentequesta seradei Famosi. Sono ben quattro i naufraghi in nomination: chi si salverà. Unconcorrente verràquesta sera ddei Famosi. I naufraghi finiti in nomination sono ben quattro e stasera riceveranno il verdetto finale da: tutte le anticipazioni sulla puntata di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ironpanda_94 : RT @TplRoma: @romamobilita è stata davvero un'ottima scelta il posizionamento del nuovo capolinea della linea 93: 1) è stato eliminato inte… - SonoSashimi : @backtoalbe Per albe: sei eliminato ok ciao Per sissi: no aspe vogliamo farti cantare di nuovo la tua canzone ancora e ancora - TplRoma : @romamobilita è stata davvero un'ottima scelta il posizionamento del nuovo capolinea della linea 93: 1) è stato eli… - needvtommo : RT @sabrinasteqq: E quando dopo aver eliminato uno tra Alex e Luigi ci troveremo di nuovo Serena che balla Maria di Blondie then what #Amic… - sabrinasteqq : E quando dopo aver eliminato uno tra Alex e Luigi ci troveremo di nuovo Serena che balla Maria di Blondie then what #Amici21 -