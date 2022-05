Nuova funzione di YouTube Music sul Samsung Galaxy Watch 4 (Di lunedì 16 maggio 2022) Se usate YouTube Music a bordo del vostro Samsung Galaxy Watch 4, dovete anche sapere che presto otterrete una funzione molto utile. Come riportato da ‘SamMobile‘, Google ha iniziato a implementare un tile apposito per l’app YouTube Music (versione 5.06.40) sui dispositivi che eseguono Wear OS 3. Il nuovo tile semplifica l’avvio rapido dell’ascolto della Musica. Il riquadro di YouTube Music, che ha iniziato ad apparire sul Samsung Galaxy Watch 4, offre una scorciatoia accanto al quadrante, in grado di mostrare quale Musica o album hai riprodotto di recente insieme al nome dell’artista ed alla copertina dell’album. Sarà, quindi, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Se usatea bordo del vostro4, dovete anche sapere che presto otterrete unamolto utile. Come riportato da ‘SamMobile‘, Google ha iniziato a implementare un tile apposito per l’app(versione 5.06.40) sui dispositivi che eseguono Wear OS 3. Il nuovo tile semplifica l’avvio rapido dell’ascolto dellaa. Il riquadro di, che ha iniziato ad apparire sul4, offre una scorciatoia accanto al quadrante, in grado di mostrare qualea o album hai riprodotto di recente insieme al nome dell’artista ed alla copertina dell’album. Sarà, quindi, ...

Advertising

greencityit : Airbnb, nuova app per un nuovo modo di viaggiare: Una nuova modalità di ricerca basata sulle Categorie Airbnb, l'in… - blackeyes972 : FRITZ!Box attiverà il supporto VPN con il protocollo WireGuard AVM conferma che la prossima versione del firmware p… - betti_fb : @HuffPostItalia Autore della Nuova Costituzione Economica, in cui auspicava una privatizzazione della PA , in cui i… - Viperland : RT @HDblog: Google Messaggi sempre più utile e 'intelligente': nuova funzione in arrivo - coraleinn : RT @cosiintroversa: adesso vivrò in funzione della nuova edizione di amici -