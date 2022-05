Novità in vista per gli stati WhatsApp: occhio al prossimo aggiornamento (Di lunedì 16 maggio 2022) WhatsApp è sempre pronta a migliorarsi con aggiornamenti che sono all’ordine del giorno ed a quanto par una nuova Novità è in arrivo per quanto concerne gli aggiornamenti di stato. Non si parla di una funzione di rilievo, ma di un piccolo aspetto che potrebbe comunque interessare a qualche utente. Andando più nel dettaglio sembra che gli sviluppatori di WhatsApp stiano lavorando per dar modo di creare rich preview, ossia delle anteprime, nel caso in cui il proprio aggiornamento di stato contenga un link. Le aspettative sul prossimo aggiornamento WhatsApp dedicato agli stati degli utenti Altro tassello da aggiungere a quanto riportato pochi giorni fa. Quando infatti si condivide un link sullo stato di WhatsApp, appare senza la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)è sempre pronta a migliorarsi con aggiornamenti che sono all’ordine del giorno ed a quanto par una nuovaè in arrivo per quanto concerne gli aggiornamenti di stato. Non si parla di una funzione di rilievo, ma di un piccolo aspetto che potrebbe comunque interessare a qualche utente. Andando più nel dettaglio sembra che gli sviluppatori distiano lavorando per dar modo di creare rich preview, ossia delle anteprime, nel caso in cui il propriodi stato contenga un link. Le aspettative suldedicato aglidegli utenti Altro tassello da aggiungere a quanto riportato pochi giorni fa. Quando infatti si condivide un link sullo stato di, appare senza la ...

Advertising

scorpioascbila1 : TS ?? è tutto il giorno che ti alleni con Angelica... novità in vista? vuoi dirci qualcosa? Manchi...?????? #tommasostanzani #StanzaTommi - stefanobezz : @GretaSalve Da un punti di vista musicale è una roba vecchia, già sentita, senza nessuna novità melodica o ritmica.… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità in vista per alcune applicazioni HbbTV nei Mux Persidera! Da digital-forum apprendiamo che a brev… - KingAleMahmood : Aggiungo: a parte tanti altri talenti, chi canta come #Mahmood? NESSUNO. Lui ha lavorato e lavora ancora sulla sua… - BebsRubyo : @whenthemusicver @Autodromo_Monza Filming day a Monza per testare il pacchetto novità in vista di Barcellona.. -

Lo "sgarrista" e il "mastro di giornata". Così funzionava la 'ndrina di Roma ... una novità assoluta per le 'ndrine, c'è un mondo sul quale da anni si arrovellano investigatori e ... Una delle intercettazioni più importanti sotto questo punto di vista è quella che lascia col fiato ... Anticipo d'estate, dalla prossima settimana temperature fino a 35°C ... ma il peggio (o il meglio, dipende dai punti di vista) deve ancora arrivare. Le temperature, ... Col passare dei giorni potrebbe spuntare una novità, a testimonianza che la Primavera non è ancora finita. OptiMagazine ... unaassoluta per le 'ndrine, c'è un mondo sul quale da anni si arrovellano investigatori e ... Una delle intercettazioni più importanti sotto questo punto diè quella che lascia col fiato ...... ma il peggio (o il meglio, dipende dai punti di) deve ancora arrivare. Le temperature, ... Col passare dei giorni potrebbe spuntare una, a testimonianza che la Primavera non è ancora finita. Novità in vista per gli stati WhatsApp: occhio al prossimo aggiornamento