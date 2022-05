Notte dei Musei e parcheggi, Ragusa al centro attacca Amministrazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Ragusa – Si allunga ancora la lista degli addebiti mossi all’Amministrazione comunale di Ragusa, e che provengono non solo dalle forze politiche di opposizione sia consiliare (M5 e Pd) che no (fratelli d’Italia) ma anche da comitati civici di varia collocazione, e persino da rappresentanti consiliari ed istituzionali della maggioranza, la più attiva dei quali sembrerebbe essere la consigliera Cettina Raniolo, vicepresidente del consiglio comunale e presidente della commissione sviluppo economico, che già nei giorni scorsi era stata molto critica sulle modalità scelte dall’Amministrazione per l’istituzione della Ztl a Ragusa Ibla, chiamando direttamente in causa l’assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra e non tanto velatamente lo stesso sindaco Peppe Cassì. Ed ora l’ultimo, in ordine ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022)– Si allunga ancora la lista degli addebiti mossi all’comunale di, e che provengono non solo dalle forze politiche di opposizione sia consiliare (M5 e Pd) che no (fratelli d’Italia) ma anche da comitati civici di varia collocazione, e persino da rappresentanti consiliari ed istituzionali della maggioranza, la più attiva dei quali sembrerebbe essere la consigliera Cettina Raniolo, vicepresidente del consiglio comunale e presidente della commissione sviluppo economico, che già nei giorni scorsi era stata molto critica sulle modalità scelte dall’per l’istituzione della Ztl aIbla, chiamando direttamente in causa l’assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra e non tanto velatamente lo stesso sindaco Peppe Cassì. Ed ora l’ultimo, in ordine ...

