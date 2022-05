Norvegia - Prima stangata sulle elettriche premium: cancellata lesenzione Iva (Di lunedì 16 maggio 2022) Il governo norvegese dà seguito agli annunci su una revisione generale delle agevolazioni finora concesse per accelerare l'adozione della mobilità elettrica. Il primo incentivo a essere rivisto riguarda le aliquote Iva e in particolare l'esclusione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto: in particolare, dall'1 gennaio 2023 entrerà in vigore un nuovo sistema dinamico che farà decadere l'esenzione per le elettriche di fascia alta, ossia con un prezzo superiore alle 500 mila corone (circa 49 mila euro al cambio attuale), definendo un aumento progressivo dell'aliquota in base al listino: in sostanza, più salirà il prezzo oltre la soglia delle 500 mila corone, maggiore sarà l'imposizione fiscale. "Oggi - ha spiegato il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum - è possibile acquistare auto elettriche con una lunga autonomia in tutte le fasce di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022) Il governo norvegese dà seguito agli annunci su una revisione generale delle agevolazioni finora concesse per accelerare l'adozione della mobilità elettrica. Il primo incentivo a essere rivisto riguarda le aliquote Iva e in particolare l'esclusione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto: in particolare, dall'1 gennaio 2023 entrerà in vigore un nuovo sistema dinamico che farà decadere l'esenzione per ledi fascia alta, ossia con un prezzo superiore alle 500 mila corone (circa 49 mila euro al cambio attuale), definendo un aumento progressivo dell'aliquota in base al listino: in sostanza, più salirà il prezzo oltre la soglia delle 500 mila corone, maggiore sarà l'imposizione fiscale. "Oggi - ha spiegato il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum - è possibile acquistare autocon una lunga autonomia in tutte le fasce di ...

