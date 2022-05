“Non si può fare altro” Enrico Papi | batosta improvvisa | pubblico senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Pernon si preannunciano periodi d’oro. Purtroppo le ultime indiscrezioni circolate in queste ore e che hanno coinvolto Mediaset non sono affatto rassicuranti. Il conduttore televisivo sembrava essere in totale ripresa, dopo un periodo non esaltante dal punto di vista lavorativo. Ma il momento positivo pare che rischia di fermarsi qui, se dovessero essere confermati i rumor. Non c’è la certezza definitiva, ma il ‘Biscione’ potrebbe prendere una decisione inaspettata fino a poco tempo fa. Ad esempio, la trasmissione Mediaset diBog Show il 15 aprile scorso aveva subito una pesante battuta d’arresto. Non era riuscita ad andare oltre il 12,12% di share edaveva dovuto accontentarsi di 1 milione e 783mila telespettatori. Invece era andata decisamente ...