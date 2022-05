“Non si fa così!”: ennesima cattiveria contro Anna Pettinelli, silenzio assordante su un’ingiustizia palese (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova clamorosa polemica per l’insegnante di Amici21, Anna Pettinelli: quanto accaduto in finale è inaccettabile per il pubblico La conduttrice radiofonica Anna Pettinelli (screenshot Witty)Il finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente arrivato ed il pubblico ha scelto come vincitore il cantante Luigi. L’ultima puntata andata in onda ha regalato quindi pochi colpi di scena ma allo stesso tempo ha scatenato anche alcune feroci polemiche. Una di queste ha visto come protagonista Albe, allievo di Anna Pettinelli e primo eliminato dell’ultima puntata, vittima di un trattamento considerato poco professionale. L’allievo non è stato infatti solo eliminato per primo e si è quindi esibito una sola volta nel corso di tutta la serata. In aggiunta, il cantante è stato il ... Leggi su direttanews (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova clamorosa polemica per l’insegnante di Amici21,: quanto accaduto in finale è inaccettabile per il pubblico La conduttrice radiofonica(screenshot Witty)Il finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente arrivato ed il pubblico ha scelto come vincitore il cantante Luigi. L’ultima puntata andata in onda ha regalato quindi pochi colpi di scena ma allo stesso tempo ha scatenato anche alcune feroci polemiche. Una di queste ha visto come protagonista Albe, allievo die primo eliminato dell’ultima puntata, vittima di un trattamento considerato poco professionale. L’allievo non è stato infatti solo eliminato per primo e si è quindi esibito una sola volta nel corso di tutta la serata. In aggiunta, il cantante è stato il ...

Advertising

fraversion : al netto di ascolti e mega show televisivo, è stato bellissimo vedere di nuovo Torino piena di vita, dinamica, con… - chetempochefa : 'Il videoclip..per chi non l'ha visto invito a vederlo sul nostro canale. Abbiamo fatto vedere l'Ucraina così com'è… - ilfoglio_it : 'E’ strano che Furio Colombo e Gad Lerner scoprano soltanto adesso certe caratteristiche del giornale su cui scrivo… - charmerhoon : RT @yeonjunotto: io a volte ricordo quando vedevo elle ari e marti in tl e pensavo 'vorrei tanto essere loro amica' e bo lì per lì sembrava… - cripotterhead : @StrangisThjngs vuoi parlare un po’? così ti tranquillizzi un pochino, anche se stiamo in silenzio, se non vuoi fa… -