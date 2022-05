“Non me lo dire”. Isola dei Famosi: Mercedesz e Edoardo, li hanno visti. Lei non l’ha presa bene (Di lunedì 16 maggio 2022) Lite all’Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: scoppia il caso. Quando mancano poche ore alla puntata di stasera gli animi tra quella che sembrava essere una nuova coppia si scaldano. Mercedesz è infatti andata su tutte le furie. Della figlia di Eva Henger, chiacchieratissima dal momento del suo arrivo in Honduras, ha parlato di nuovo oggi a Mattino 5 Federica Panicucci la prima a tirare fuori la storia del presunto fidanzato di lei: Fulvio. Fidanzato che Mercedesz aveva assicurato di non avere. Nel dettaglio oggi Andrea Alajmo, in videocollegamento con Federica Panicucci, ha svelato che Memy e Fulvio avrebbero avuto una storia durata parecchi mesi. In questo lasso temporale, come riporta Alajmo “avrebbero fatto un viaggio tutti insieme in Ungheria per andare a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Lite all’deitraHenger eTavassi: scoppia il caso. Quando mancano poche ore alla puntata di stasera gli animi tra quella che sembrava essere una nuova coppia si scaldano.è infatti andata su tutte le furie. Della figlia di Eva Henger, chiacchieratissima dal momento del suo arrivo in Honduras, ha parlato di nuovo oggi a Mattino 5 Federica Panicucci la prima a tirare fuori la storia del presunto fidanzato di lei: Fulvio. Fidanzato cheaveva assicurato di non avere. Nel dettaglio oggi Andrea Alajmo, in videocollegamento con Federica Panicucci, ha svelato che Memy e Fulvio avrebbero avuto una storia durata parecchi mesi. In questo lasso temporale, come riporta Alajmo “avrebbero fatto un viaggio tutti insieme in Ungheria per andare a ...

