“Non ha tenuto conto della bilancia”, body shaming su Laura Pausini: commenti al vetriolo (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eurovision, Laura Pausini ha convinto tutti con la sua bravura ma dal programma Rai arriva la particolare critica al suo aspetto. A segnalare il fatto è stata Selvaggia Lucarelli che ha condiviso l’estratto della trasmissione Rai sui suoi social. Arrivano le critiche a Laura Pausini per aver “osato” troppo con i suoi look all’Eurovision, ma Leggi su youmovies (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eurovision,ha convinto tutti con la sua bravura ma dal programma Rai arriva la particolare critica al suo aspetto. A segnalare il fatto è stata Selvaggia Lucarelli che ha condiviso l’estrattotrasmissione Rai sui suoi social. Arrivano le critiche aper aver “osato” troppo con i suoi look all’Eurovision, ma

Advertising

YouaremyS : @SaraCop19473575 … ma mica per questo Alex è bravissimo, siccome ha tenuto alta la tensione, e Luigi e Michele inve… - lapresielapagai : @inabedofsilence Lucarelli sembra tenuto in ostaggio, poi se la rosa non è ottimale per quei moduli che fanno, lo cacciano? - i_Stef : RT @madforfree: L’impatto delle mascherine a scuola era stato riconosciuto anche dal Cts, che nel 2020 aveva specificato chiaramente che “l… - SW337CR34TURE : @D3AR_P4TI3NC3 aiutoo che stanchezza non lo so perché ho anche mal di collo quindi credo sia anche per quello, o pe… - LPJames_ : RT @SaSg00: Era così tanto il sogno della mamma e non del figlio che si è tenuto pure la barchetta ma pensate un po’… -