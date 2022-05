“Non dovevo farlo…”. Eurovision, Cristiano Malgioglio dopo le critiche ora si scusa (Di lunedì 16 maggio 2022) Cristiano Malgioglio nella bufera. Da due giorni, il conduttore e paroliere riceve “attacchi da tutte le parti” per aver commentato l’esibizione nella finale di una cantante a Eurovision. All’Adnkronos aveva dichiarato: “Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. Gabriele Corsi, co-conduttore di Malgioglio nella trasmissione con commento italiano su Rai1, aveva subito scherzato su possibili reazioni dicendo: “L’hai toccata piano”. “Ma non pensavo se la prendessero così tanto – spiega oggi il cantautore-conduttore – Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche se spesso ci sono imitazioni di prodotti più famosi. Il senso era quello: Chanel sembrava ispirarsi a Jennifer Lopez. Tutto qui. Chissà cosa ne avrà pensato Jennifer ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)nella bufera. Da due giorni, il conduttore e paroliere riceve “attacchi da tutte le parti” per aver commentato l’esibizione nella finale di una cantante a. All’Adnkronos aveva dichiarato: “Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. Gabriele Corsi, co-conduttore dinella trasmissione con commento italiano su Rai1, aveva subito scherzato su possibili reazioni dicendo: “L’hai toccata piano”. “Ma non pensavo se la prendessero così tanto – spiega oggi il cantautore-conduttore – Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche se spesso ci sono imitazioni di prodotti più famosi. Il senso era quello: Chanel sembrava ispirarsi a Jennifer Lopez. Tutto qui. Chissà cosa ne avrà pensato Jennifer ...

Advertising

fattoquotidiano : La vera storia del bistrot che chiude perché “non trova personale”: “Mi ha licenziato subito prima”. “Con contratto… - fattoquotidiano : La vera storia del bistrot che chiude perché “non trova personale” - juventusfc : ?? Allegri: «All'inizio la perdita di @Cristiano a tre giornate dalla fine del mercato non è stata semplice, poi io… - linecals : no vabb raga mamma mi ha detto ‘non hai più tette devi ingrassare un po’’ quando mesi fa mi diceva che dovevo dimag… - Giovyy_2004 : RT @sistahclaire: ???????????? ?? ?????????????????? ?? ???????? ?? Io dovevo fare un edit con Non siamo soli di Alex. Buona visione ?? -