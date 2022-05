"Non ci prenderete più in giro...". Il Sultano scatena la tempesta: schiaffo alla Nato, Svezia e Finlandia tremano (Di lunedì 16 maggio 2022) La Turchia fa saltare il banco. Erdogan è stato chiaro: Ankara non accetterà mai l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. E per esprimere questo concetto, il leader turco non ha usato giri di parole: "La Turchia non cederà sul no all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato", chiarendo come i due Paesi abbiano posizioni "ambigue" sul terrorismo. Per Erdogan i due Paesi del nord sono un "incubatore di terrorismo". Parole fortissime che accendono ancora di più la crisi internazionale. Ma non finsce qui. Il presidente turco ha infatti rincarato la dose mettendo nel mirino lo storico nemico che si affaccia sull'Egeo: "Dopo la Grecia non ci ingannano di nuovo", ha ribadito. Insomma la tensione adesso nel Mediterraneo è alle stelle, la Turchia con la sua posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La Turchia fa saltare il banco. Erdogan è stato chiaro: Ankara non accetterà mai l'ingresso dinella. E per esprimere questo concetto, il leader turco non ha usato giri di parole: "La Turchia non cederà sul no all'adesione di", chiarendo come i due Paesi abbiano posizioni "ambigue" sul terrorismo. Per Erdogan i due Paesi del nord sono un "incubatore di terrorismo". Parole fortissime che accendono ancora di più la crisi internazionale. Ma non finsce qui. Il presidente turco ha infatti rincarato la dose mettendo nel mirino lo storico nemico che si affaccia sull'Egeo: "Dopo la Grecia non ci ingannano di nuovo", ha ribadito. Insomma la tensione adesso nel Mediterraneo è alle stelle, la Turchia con la sua posizione ...

