No! Il cantante dei Kalush Orchestra non ha fatto il saluto nazista durante la finale dell’Eurovision (Di lunedì 16 maggio 2022) Il gruppo vincitore dell’Eurovision 2022, gli ucraini Kalush Orchestra, sono dei nazisti? L’accusa parte dal canale Telegram associato a un giornalista filorusso italiano, Giorgio Bianchi, utilizzando un singolo fotogramma della finale dove si sostiene che il cantante Oleh Psiuk abbia fatto il saluto nazista. La stessa accusa circola via Twitter, dove viene condiviso un breve video che, come andremo a scoprire, è stato appositamente tagliato per sostenere l’accusa. Per chi ha fretta Circola un fotogramma dove si sostiene che il cantante dei Kalush Orchestra abbia fatto il saluto nazista. Circola anche un breve video per sostenere ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Il gruppo vincitore2022, gli ucraini, sono dei nazisti? L’accusa parte dal canale Telegram associato a un giornalista filorusso italiano, Giorgio Bianchi, utilizzando un singolo fotogramma delladove si sostiene che ilOleh Psiuk abbiail. La stessa accusa circola via Twitter, dove viene condiviso un breve video che, come andremo a scoprire, è stato appositamente tagliato per sostenere l’accusa. Per chi ha fretta Circola un fotogramma dove si sostiene che ildeiabbiail. Circola anche un breve video per sostenere ...

