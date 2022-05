(Di lunedì 16 maggio 2022)ci ha messo veramente poco a diventare unastar in quel di NXT 2.0. Macina vittorie e si sta mettedo di prepotenza in cima alle gerarchie della divisione femminile. Sogna in, proprio come il suo idolo. Infatti in una recente intervista ha dichiarato cheè la sua piu’in questo ambito. Huge Fan “La seguo praticamente da sempre. Fin da quando faceva cedere le sue avversarie in 15 secondi, io avevo un suo poster nel periodo tra la Middle School e l’High School”.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Nikkita Lyons: 'Ronda Rousey è la mia più grande ispirazione' - - TSOWrestling : La Lioness passa il turno nel #NXTBreakout Tournament! #TSOW // #TSOS - wweamerica_ : Nikkita Lyons se impone ante Arianna Grace para avanzar a la semifinal del #BreakoutTournament. #NikkitaLyons… -

Zona Wrestling

Nikkita Lyons ci ha messo veramente poco a diventare una grande star in quel di NXT 2.0. Macina vittorie e si sta mettedo di prepotenza in cima alle gerarchie della divisione femminile. Sogna in ...Nikkita Lyons' stock continues to rise as it is clear by now she has a bright future ahead of her in NXT. Lyons wasted no time becoming a huge star in the ...