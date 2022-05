“Night Sky”, arriva su Amazon la serie di fantascienza con Sissy Spacek e J.K Simmons (Di lunedì 16 maggio 2022) “Night Sky”: la serie di fantascienza con Sissy Spacek e J.K Simmons, mix tra viaggi nel tempo e visite a pianeti sconosciuti, arriva a breve su Amazon. Dal titolo precedente “Lightyears”, tradotto “Anni Luce”, questa produzione ha per protagonisti una coppia, Franklin ed Irene York. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



"Night Sky" è la serie di fantascienza con Sissy Spacek e J.K Simmons che arriverà a partire dal 20 maggio 2022 su Amazon Prime Video negli 240 territori e più in cui il servizio è attivo. Questa produzione, dal titolo iniziale "Lightyears", tradotto in italiano

