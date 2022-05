Neutralità 2 0 Così la Svizzera si avvicina alla Nato

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 maggio 2022) Esercitazioni militari, incontri tra funzionari di alto livello in ambito politico e militare, rifornimento di munizioni e una visione diversa della “” rispetto a come era interpretata fino ad oggi. Dopo la richiesta di adesioneda parte della Finlandia e la Svezia, lasembra pronta ad abbandonare la linea imparziale che l’aveva caratterizzata storicamente. Un’analisi dell’agenzia Reuters a firma del corrispondente da Zurigo, John Revill, spiega come il ministero della Difesa svizzero sta elaborando un rapporto sulle opzioni di sicurezza sul tavolo. Dovrebbe essere pronto entro la fine di settembre per essere valutato dal governo dal punto di vista della linea di orientamento della politica di sicurezza. Paelvi Pulli, capo della politica di sicurezza del ministero della Difesa svizzero, ha ...