Neuromed | dalle fondazioni Cariplo e Telethon fondi per il progetto di ricerca sulle malattie rare

(Di lunedì 16 maggio 2022) Assegnato alla Fondazione, con ilpresentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e, un finanziamento delle. Ilscelto, uno dei ventiquattro selezionati in Italia tra gli oltre duecento candidati, punterà all’identificazione di geni finora sconosciuti che possano avere un ruolo nella Malattia di Huntington, una malattia genetica rara che comporta la degenerazione di aree specifiche del cervello, causando una graduale incapacità di muoversi e parlare, insieme a gravi disturbi mentali.Grazie a questo, che verrà svolto in collaborazione con il gruppo del professor Graziano Martello dell’Università di Padova, si potrà attribuire una ...

Assegnato alla Fondazione, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione , del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare, un finanziamento delle Fondazioni Cariplo e Telethon. Il progetto scelto, uno dei ventiquattro selezionati in Italia tra gli oltre duecento candidati, punterà all'identificazione di geni finora sconosciuti che possano avere un ruolo nella Malattia di Huntington, una malattia genetica rara che comporta la degenerazione di aree specifiche del cervello, causando una graduale incapacità di muoversi e parlare, insieme a gravi disturbi mentali. Grazie a questo progetto, che verrà svolto in collaborazione con il gruppo del professor Graziano Martello dell'Università di Padova, si potrà attribuire una funzione a geni ancora non caratterizzati. Il subcommissario Papa: ''Va ridotta, ma non è semplice perché spesso non dipende dalla qualità dei servizi ma da ragioni di comodità ''. Bene la mobilità attiva, grazie a eccellenze come Neuromed e Gemelli.