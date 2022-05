Netflix sceglie Trieste e il castello di Miramare: si gira “Lift” dal 19 al 24 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Friuli Venezia Giulia si conferma ancora una volta terra ambita per le produzioni cinematografiche. A scegliere il territorio e, nello specifico, Trieste con il Museo storico e il parco del castello di Miramare, è questa volta il colosso dello streaming Netflix che ambienta alcune scene di “Lift”, la nuova opera del regista e produttore cinematografico statunitense Felix Gary Gray, in uno dei luoghi simbolo della regione. Le riprese del film, che annoverano nel cast il comico e attore statunitense Kevin Hart affiancato dall’attrice britannica Gugu Mbatha-Raw e dall’attrice spagnola Úrsula Corberó, che nella serie Netflix “La casa di carta” interpreta il personaggio di Tokio, sono iniziate lo scorso febbraio in Irlanda del Nord, per poi spostarsi a Venezia e ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Friuli Venezia Giulia si conferma ancora una volta terra ambita per le produzioni cinematografiche. Are il territorio e, nello specifico,con il Museo storico e il parco deldi, è questa volta il colosso dello streamingche ambienta alcune scene di “”, la nuova opera del regista e produttore cinematografico statunitense Felix Gary Gray, in uno dei luoghi simbolo della regione. Le riprese del film, che annoverano nel cast il comico e attore statunitense Kevin Hart affiancato dall’attrice britannica Gugu Mbatha-Raw e dall’attrice spagnola Úrsula Corberó, che nella serie“La casa di carta” interpreta il personaggio di Tokio, sono iniziate lo scorso febbraio in Irlanda del Nord, per poi spostarsi a Venezia e ...

