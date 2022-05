Nato: Letta, 'Putin ha spaventato tutti, paesi neutrali ora guardano a noi' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di Putin, hanno deciso di proteggersi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. "Se paesi neutrali si avvicinano all'Ue e all'alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far considerare a Putin quanti danni abbia fatto a sé stesso e al suo Paese con la sciagurata scelta di invadere l'Ucraina. Ha semplicemente spaventato tutti i paesi vicini che voleva invece attrarre". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di, hanno deciso di proteggersi". Così il segretario del Pd, Enrico, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. "Sesi avvicinano all'Ue e all'alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far considerare aquanti danni abbia fatto a sé stesso e al suo Paese con la sciagurata scelta di invadere l'Ucraina. Ha semplicementevicini che voleva invece attrarre".

